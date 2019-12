Abbiategrasso. Epifania 2020: “Befana in moto” e il corteo dei Magi “In Cammino con la Stella”

Al mattino appuntamento con il tradizionale moto-incontro, nel pomeriggio dalle 16,30 “In cammino con la stella” per le vie del centro

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 24 dicembre 2019 – Si rinnovano anche quest’anno i consueti appuntamenti previsti per la giornata dell’Epifania.

Al mattino del 6 gennaio i motociclisti sono invitati a partecipare alla “Befana in moto”, manifestazione organizzata dal Moto Club di Abbiategrasso con il patrocinio del Comune ed in collaborazione con la Polizia Locale. Il ritrovo è previsto alle 8 in piazza Vittorio Veneto per l’iscrizione e la consegna del materiale di cortesia. Il contributo di partecipazione è di 5 €. Alle 9 la partenza, con tappe in diversi luoghi della città.

All’arrivo in piazza Vittorio Veneto, previsto per le ore 12, e dopo la consegna dei doni alla Polizia Locale, tutti i partecipanti avranno la possibilità di gustare polenta calda e vin brulé offerti dal “Gruppo la Cappelletta”. Si rammenta a tutti i partecipanti che è obbligatorio l’uso del casco, il rispetto del codice della strada e l’assicurazione del mezzo usato.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Associazione Amici Vigili del Fuoco Volontari di Abbiategrasso.

Lunedì 6 gennaio 2020 alle 16,30 in piazza San Pietro ci saranno gli Amici del Palio e il Corpo Bandistico “La Filarmonica”, che organizzeranno il consueto corteo dei Re Magi “In cammino con la stella”, che terminerà in Piazza Marconi. Panettone, cioccolata calda e the saranno offerti a tutti i presenti.

