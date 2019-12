(mi-Lorenteggio.com) Bellinzago Lombardo, 24 dicembre 2019 – Intorno alle ore 10.30, in via Confalonieri, nei pressi dell’Ufficio Postale, un uomo di 68 anni è rimasto investito mentre era in bici da una vettura. Soccorso dal personale medico dell’elisoccorso e da quello di un’automedica, è stato trasportato in elicottero in ospedale in codice giallo. In corso tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

V. A.