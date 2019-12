Lissone. Assegni di studio e Buoni libro agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado

(mi-Lorenteggio.com) Lissone, 24 dicembre 2019 – 50 assegni di studio del valore di 300 euro cadauno e 30 buoni libro da 120 euro l’uno per gli studenti più meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado.

La Giunta Comunale ha deliberato i criteri per l’erogazione di assegni di studio e buoni libro a favore degli studenti lissonesi delle scuole di II° grado Statali o Paritarie.

Col lavoro di concerto degli Assessori all’Istruzione e all’Istruzione superiore, l’Amministrazione Comunale ha confermato l’impegno economico dello scorso anno nell’assegnazione degli assegni di studio e dei buoni libro, mettendo a disposizione una cifra che ammonta complessivamente a 18.600 euro.

Gli assegni di studio ed i buoni libro saranno attribuiti su indicazione di una Commissione presieduta dalla Dirigente del Settore e formata da due rappresentanti del Consiglio Comunale di maggioranza e opposizione e da tre rappresentanti delle scuole, con principi che terranno conto – nel caso degli assegni di studio – sia del merito scolastico dello studente, che delle condizioni economiche della famiglia in base all’ISEE.

I buoni libri saranno invece assegnati a quegli studenti, esclusi dall’attribuzione degli assegni di studio, che abbiano ottenuto i punteggi più alti sulla base del solo merito scolastico, in continuità con i precedenti anni.

Per partecipare al bando di concorso, gli studenti dovranno essere residenti nel Comune di Lissone, iscritti all’anagrafe della popolazione da almeno due anni e non aver compiuto 21 anni d’età.

Le domande dovranno essere inoltrate in Comune dal 7 gennaio al 14 febbraio 2020.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione delle domande: www.comune.lissone.mb.it