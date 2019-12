AL VIA LA TRE GIORNI DI COPPA DEL MONDO DI BORMIO

(mi-lorenteggio.com) Bormio, 26 dicembre 2019 – A Bormio si comincia a fare sul serio. Alle ore 11.30 di oggi 26 dicembre si terrà la prima e unica prova cronometrata sulla Stelvio in vista delle due discese programmate per il 27 dicembre (recupero della gara della Val Gardena non disputata sabato 21 dicembre a causa delle avverse condizioni meteo) e per il 28 dicembre (la classica discesa libera). Il programma della Coppa del Mondo di Bormio prevede poi per il 29 una Combinata Alpina.

PROGRAMMA UFFICIALE

Giovedì 26.12

11.30 – Prima prova ufficiale della discesa libera maschile

Venerdì 27.12

11:30 – Gara di discesa libera maschile (Recupero della gara di Val Gardena) e cerimonia di premiazione

18:00 – Sfilata, autografi con i campioni della squadra italiana e sorteggio dei pettorali – Piazza Cavour

Sabato 28.12

10:30 – Live music e intrattenimento – Ski Stadium

11:30 – Gara di discesa libera maschile e Cerimonia di premiazione

15:30 – Vitalini Speed Contest – Ski Stadium

Domenica 29.12

11:00 – Gara di Combinata alpina maschile e Cerimonia di Premiazione – Ski stadium

Accesso: posti seduti in tribuna, in piedi al parterre e a bordo pista gratuiti.

EVENTI COLLATERALI

EXTENDED PROGRAM

Da venerdì 27.12

Bormio: la storia dello sci – Mostra fotografica dedicata a tutti i vincitori della discesa libera di Bormio nelle vie del Centro Storico.

Sabato 28.12

Dalle 18 – GustAntico Fest – gusto, tradizione e divertimento. Nel cuore del centro storico, bracieri e ceppi scoppiettanti, per degustare i sapori di una volta. Durante l’evento, intrattenimento musicale.

Fino alle 23:00: apertura straordinaria di Bormio Terme – Via Stelvio

Dalle 21.30: Pentagono – Serata Disco Music con DJ Radio RTL 102.5.

Domenica 29.12

21:00 – Spettacolo internazionale di pattinaggio artistico by “Ghiaccio Spettacolo” – (Palaghiaccio)