(mi-Lorenteggio.com) Cormano, 26 dicembre 2019 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.30, lungo la S. P. 44, in via dei Giovi 5 all’altezza della rotonda con il raccordo per la Milano-Meda, per un incidente tra un’auto e una moto, la cui dinamica è in fase di accertamento, una ragazza di 24 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dopo esser stata stabilizzata dal personale medico di un’automedica e di un’ambulanza.

V. A.