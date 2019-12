Desio. Incidente nella notte, grave 24enne di Lissone

(mi-Lorenteggio.com) Desio, 26 dicembre 2019 – Stanotte, intorno alle ore 3.00, un 24 enne di Lissone, M. T., in via C. A. Dalla Chiesa, all’altezza dell’incrocio con via Milano, dopo aver perso il controllo del proprio veicolo, è finito contro un’ostacolo. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che lo hanno estratto dall’abitacolo, (accedere all’interno del veicolo è stato molto difficoltoso in quanto il giovane era incastrato, il parabrezza sfondato e il piantone del volante deformato) e lo hanno affidato al personale sanitario, che lo ha trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri che hanno compiuto tutti i rilievi.

V. A.