Saronno. 50enne accoltellato in condominio dopo lite

(mi-lorenteggio.com) Saronno, 26 dicembre 2019 – Intorno alle ore 12.00 di oggi, in un condominio di via Giovanni Amendola, un uomo di 50 anni, C. L., è stato aggredito durante una lite, sembra tra parenti, con un’arma bianca riportando ferite al volto (entrambi gli zigomi), al torace (ferita penetrante dorsale) e alla coscia sinistra. Dopo esser stato soccorso è stato trasportato al Niguarda in codice rosso, mentre, sul posto sono giunti i Carabinieri che stanno ricostruendo quanto avvenuto per risalire all’autore, alle motivazioni della lite e per recuperare l’arma.

V. A.