Capodanno e Epifania: guida ai servizi Atm

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 dicembre 2091 – Tutto quello che c’è da sapere per spostarvi in città con i mezzi pubblici durante il periodo natalizio.

Orari linee metropolitane e di superficie

– nei giorni 26, 29 dicembre e 1, 5 e 6 gennaio tutte le linee seguono l’orario festivo

– nei giorni 27, 30, 31 dicembre, 2 e 3 gennaio tutte le linee seguono l’orario del sabato

– nei giorni 28 dicembre e 4 gennaio la rete di superficie segue l’orario festivo ad eccezione delle linee suburbane e delle linee 38,39,55, 89, NM1, NM2 E NM3, che seguono l’orario del sabato. Le linee metropolitane seguono l’orario del sabato

31 dicembre: metropolitane aperte fino alle 2 di notte

Martedì 31 dicembre le linee M1, M2, M3 e M5 seguono l’orario del sabato e restano in servizio fino a tarda notte (M1 e M2 solo sulle tratte urbane, rispettivamente tra M. Dorino/Bisceglie e Sesto e tra Gobba e Abbiategrasso).

Di seguito gli ultimi treni di passaggio dal centro. Tutti gli orari a questa pagina.

M1

da SAN BABILA per BISCEGLIE

1:59

da CORDUSIO per BISCEGLIE

2:02

da SAN BABILA per MOLINO DORINO

1:49

da CORDUSIO per MOLINO DORINO

1:52

da CORDUSIO per SESTO FS

2:03

da SAN BABILA per SESTO FS

2:05

Dopo il normale orario della linea, i treni non fanno servizio tra Molino Dorino e Rho Fieramilano.

M2

da CADORNA per CASCINA GOBBA

1:59

da CADORNA per ABBIATEGRASSO

2:09

Dopo il normale orario della linea, i treni non fanno servizio tra Famagosta e Assago e tra Gobba e Gessate/Cologno Nord.

M3

da MONTENAPOLEONE per COMASINA

1:58

da MISSORI per COMASINA

2:01

da MISSORI per SAN DONATO

1:59

da MONTENAPOLEONE per SAN DONATO

2:02

M5

da GARIBALDI per BIGNAMI

2:14

da GARIBALDI per SAN SIRO

2:14

31 dicembre: stazione Duomo chiusa e tram deviati

Per il concerto in piazza Duomo, su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, a partire dalle ore 8 circa fino al termine del servizio verrà chiusa la scala di accesso alla metropolitana e l’ingresso dal Duomo Point. Alle 15 verrà chiusa la scala di accesso alla stazione M3 sul sagrato.

Dalle 17 circa sarà chiusa la stazione di Duomo e i treni delle linee M1 e M3 salteranno la fermata fino al termine del servizio. Per raggiungere piazza del Duomo usate le stazioni di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori. Per cambiare linea usate Cadorna, Loreto o Centrale.

Dalle 16, le linee che passano in prossimità della piazza del Duomo (tram 2, 3, 12, 14, 16 e 19) saranno deviate. Qui sotto le modifiche:

LINEA 2

In entrambe le direzioni devia tra via Farini e c.so Colombo, passando per via Ceresio, Monumentale M5, via Procaccini, c.so Sempione, via Pagano, l. go V Alpini, via Ariosto, Conciliazione M1, via S.M. del Carso, p.le Aquileia, v.le Coni Zugna. Non passa per via Montello, Cordusio M1, via Torino e c.so Genova.

LINEA 3

La linea fa servizio tra Gratosoglio e Lorenteggio, passando per v. le Gorizia, via Vigevano, Porta Genova M2 FN, c.so Colombo, v. le Coni Zugna, p.za Napoli, via Giambellino. Non percorre corso di Porta Ticinese, via Torino, Duomo M1 M3.

LINEA 12

Fa servizio su due tratte:

– Roserio – via Ponte Vetero/Cusani (Cairoli M1)

– viale Molise – Monte Velino

Non percorre via Orefici, via Broletto, Duomo M1 M3.

LINEA 14

Fa servizio su due tratte:

– Lorenteggio – Gratosoglio.

– Cimitero Maggiore – via Ponte Vetero/Cusani (Cairoli M1)

Non percorre corso Genova, via Torino, via Orefici, Duomo M1 M3.

LINEA 16

Fa servizio su due tratte:

– piazza Axum – via Cantù/Duomo M1 M3

– Monte Velino – viale Molise

Non percorre via Mazzini.

LINEA 19

Fa servizio su due tratte:

– Lambrate FS M2 – via Dogana\Duomo M1 M3

– piazza Castelli – via Cusani

Non percorre via Orefici, Cordusio M1, via Meravigli, l. go d’Ancona.

Rete notturna

Le linee N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94 sono in servizio nelle notti tra venerdì e sabato, sabato e domenica e nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio.

Le linee NM1, NM2, NM3, N25, N26, 90/91 sono in servizio tutte le notti.

Metro leggera Gobba-San Raffaele

Qui sotto gli orari del servizio.

giovedì 26 e lunedì 30 dicembre

dalle 13:00 alle 20:00

martedì 31 dicembre

dalle 6:40 alle 19:00

mercoledì 1 gennaio

servizio sospeso

27, 28 e 29 dicembre e 2, 3, 4 e 5 gennaio

dalle 6:40 alle 20:00

lunedì 6 gennaio

dalle 13:00 alle 20:00

Nelle altre fasce orarie, per raggiungere l’ospedale potete usare la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione M2 di Cascina Gobba, destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina.

Tranvia Milano-Limbiate

Nei giorni 26 e 29 dicembre, 1, 5 e 6 gennaio la linea segue l’orario festivo e si svolge con bus.

Nei giorni 27, 28, 30 e 31 dicembre e 2, 3, 4 gennaio il servizio segue l’orario del sabato.

Dove comprare i biglietti per i mezzi pubblici

Per viaggiare a Milano sui mezzi Atm serve un biglietto da 2 € (valido per le zone Mi1-Mi3).

Nei giorni festivi le rivendite potrebbero essere chiuse. Vi suggeriamo di comprare i biglietti qualche giorno prima. Potete sempre comprarli ai distributori automatici nelle stazioni della metropolitana, oppure sulla nostra app con carta di credito, o anche inviando un sms al 48444 con scritto ATM.

La metropolitana si paga anche contactless (ma non i treni)

Potete fare il biglietto della metropolitana direttamente al tornello con una carta contactless. Basta avvicinare la carta al tornello della stazione di partenza per entrare e avvicinarla al tornello della stazione di arrivo per uscire. Non serve registrarsi al servizio, neanche la prima volta. Il sistema calcola automaticamente la tariffa corretta per il vostro viaggio.

Per saperne di più e scoprire se la vostra carta è abilitata, visitate questa pagina.

Atm Point: aperture straordinarie

– martedì 31 dicembre sono aperti dalle 07:45 alle 13:30

– lunedì 6 gennaio gli sportelli di Duomo, Cadorna e Centrale sono aperti dalle 10:15 alle 13:15 e dalle 14:00 alle 17:30

Nelle altre giornate gli Atm Point seguono il consueto orario. Orari a questa pagina tutte le informazioni

Parcheggi di corrispondenza

I parcheggi a raso di Cologno Nord, Gessate, San Leonardo, Romolo e Lorenteggio sono utilizzabili gratuitamente senza la presenza di personale Atm dalle ore 20 di martedì 24 dicembre alle ore 7 di martedì 7 gennaio.

Il parcheggio Forlanini segue il consueto orario.

Il parcheggio a raso di Crescenzago è chiuso dalle 20 di martedì 24 dicembre alle 7 di martedì 7 gennaio.

Tutti i parcheggi multipiano sono aperti a pagamento dalle 5:30 nei giorni feriali e dalle 6 nei giorni festivi fino all’1 di notte.

Mercoledì 31 dicembre restano aperti fino alle 3 di notte i parcheggi di Bisceglie, Lampugnano, Famagosta, Cascina Gobba e San Donato Paullese/Emilia.

Molino Dorino e Rogoredo chiudono all’1. Caterina da Forlì, Romolo Multipiano, Maciachini e Cassiodoro chiudono alle 21.