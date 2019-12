FONDO DIAMO LAVORO, 253 DISOCCUPATI RIQUALIFICATI. PIÙ DELLA METÀ DEI TIROCINI CONVERTITI IN CONTRATTI DI ASSUNZIONE

GUALZETTI: «NONOSTANTE LA CRISI, UN AIUTO CONCRETO PER RIPARTIRE»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 dicembre 2019 – Più della metà dei disoccupati che ha avuto accesso al Fondo Diamo Lavoro ha trovato un impiego subito dopo il tirocinio. Tutti gli altri sono stati riqualificati e le loro domande sono state inserite in un date base cui hanno accesso direttamente oltre un centinaio di aziende partner del progetto. È quanto emerge dagli ultimi dati del Fondo Diamo Lavoro, lo strumento di politica attiva del lavoro di Caritas Ambrosiana che ha raccolto l’eredità del Fondo Famiglia Lavoro.

Su 129 tirocini giunti a conclusione, 67 (il 51%) si sono trasformati in contratti di assunzione a volte anche a tempo indeterminato presso la stessa azienda in cui era avvenuta la formazione o in un’altra impresa partner del progetto. Altri 75 percorsi si sono interrotti prima del termine, in 24 casi perché il beneficiario è riuscito nel frattempo a trovare un impiego stabile. Altri 49 tirocini sono ancora in corso. Complessivamente, dunque, il Fondo ha potuto attivare 253 percorsi grazie a 898.025 euro raccolti da fedeli, cittadini, parrocchie e fondazioni benefiche. Gli “esperti del lavoro” hanno potuto profilare 902 candidati i cui curricola sono stati caricati sulla piattaforma on line cui hanno accesso le aziende che si sono fino ad oggi accreditate: 108 imprese del territorio di vari settori.

«Nell’ultimo Discorso alla città e alla diocesi “Benvenuto, futuro!” pronunciato recentemente per la festa di sant’Ambrogio, l’Arcivescovo Mario Delpini ci invita anche sui temi del lavoro ad essere coraggiosi e fiduciosi – commenta Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana –. Ebbene nonostante le difficoltà oggettive del mercato, il Fondo Diamo Lavoro si sta rivelando, dicendola con l’Arcivescovo, “un germoglio di speranza promettente”, tanto per lavoratori in cerca di riqualificazione tanto per imprenditori intraprendenti e creativi».

Il Fondo Diamo Lavoro nasce dall’esperienza del Fondo Famiglia e Lavoro voluto all’inizio della crisi nel 2008, dall’allora Arcivescovo di Milano, il cardinale Dionigi Tettamanzi. Dopo una prima e seconda fase, principalmente ridistributiva, nel 2016 per volere del successore di Tettamanzi, il cardinale Anglo Scola, il nuovo Fondo è diventata sempre meno una misura emergenziale. Con l’Arcivescovo, mons. Mario Delpini, il Fondo ha assunto le caratteristiche di una misura ordinaria di politica attiva del lavoro.

Le offerte raccolte da fedeli, da grandi e medie fondazioni filantropiche alcune, come la Fondazione Cariplo, di origine bancaria, anziché essere assegnate direttamente ai beneficiari sotto forma di piccole somme, vengono utilizzare per finanziare tirocini lavorativi all’interno delle imprese che aderiscono, direttamente o attraverso le loro associazioni di categoria. In questo modo gli ex disoccupati che vengono inseriti in azienda ricevono per tutto il periodo una borsa lavoro i cui costi sono sostenuti dal Fondo. Le imprese sono sollevate da ogni onere, ma si impegnano, in base ad un accordo non scritto, a stabilizzare il lavoratore, se le condizioni di mercato lo consentono.

Per accedere al Fondo occorre presentare la domanda presso la parrocchia o il centro di ascolto della Caritas presente in uno dei 62 distretti in cui è stata suddivisa la Diocesi. Qui un “esperto del lavoro” aiuta il candidato a stendere il proprio profilo e a caricarlo nella banca dati on line cui hanno accesso le aziende che si sono accreditate.

Se ne esistono i presupposti l’esperto del lavoro propone al candidato un tirocinio in una delle aziende partner. Il percorso di formazione può durare dai 3 ai 6 mesi durante i quali il lavoratore percepisce un’indennità mensile di 500 euro più i buoni pasto a totale carico del Fondo. L’esperto del lavoro può anche offrire, in accordo con il candidato, percorsi differenziati: ad esempio, un periodo di formazione seguito dal tirocinio; opportunità di impiego attraverso le Agenzie per il Lavoro; inserimento diretto se il tuo profilo è in linea con eventuali opportunità di aziende aderenti. Nel caso del tirocinio formativo, un tutor segue poi tutto l’iter in azienda.

Possono accede al Fondo disoccupati con figli a carico e a giovani fino ai 24 anni ancora conviventi con i genitori.

