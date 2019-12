PARIS AL VIA COL NOVE

(mi-lorenteggio.com) Bormio, 28 dicembre 2091 – In una gremita piazza del Kuerc si è tenuta IERI alle 18.30 la consueta cerimonia della consegna dei pettorali in vista della discesa “classica” sulla Stelvio in programma oggi a partire dalle 11.30. Il “signore della Stelvio” Dominik Paris, vincitore ieri della sua quarta discesa sulla pista bormina, prenderà il via domani mattina col numero 9. Lo svizzero Feuz scenderà col pettorale 13, gli austriaci Reichelt e Mayer, rispettivamente con il 14 e il 17, il norvegese Kilde con il 15.

Nove gli azzurri al via: Paris, Fill, Casse, Marsaglia, Buzzi, Schieder, Battilani e Cazzaniga.

Ad animare la cerimonia nella centralissima piazza del Kuerc i deejay e le ragazze di Radio RTL 102.5.

Il programma della giornata di domani incomincerà alle 10.45 con la spettacolare discesa dal tratto finale della pista Stelvio dell’ex ciclista Ivan Basso, vincitore tra le altre cose di due Giri d’Italia nel 2006 e nel 2010 nato nel varesotto ma valtellinese d’adozione e di origini, in sella ad una fat bike per promuovere un altro grande evento programmato per la primavera 2020: la tappa regina del Giro d’Italia del 28 maggio, con partenza da Pinzolo e l’arrivo inedito ai Laghi di Cancano nel comune di Valdidentro, in Alta Valle. Ma più in generale Ivan, testimonial della Valtellina, promuoverà il fortunato binomio tra sci e ciclismo sul quale sta puntando molto la provincia di Sondrio a livello di offerta turistica. E dietro a Basso sfileranno i giovani degli sci club della zona in una spettacolare parata. Alle 11.30 l’austriaco Max Franz, col pettorale numero uno, darà il via alla spettacolare discesa sulla Stelvio.

Subito dopo la gara, intorno alle 15.30, si terrà il Vitalini Contest. Circa 250 giovani e giovanissimi sciatori e sciatrici, di età compresa tra i 9 e i 12 anni, si misureranno in una gara di velocità sull’ultimo tratto della Stelvio. Vince chi riuscirà a raggiungere la massima velocità, misurata da un’apposita fotocellula, dopo 30 metri dal via della prova. “Lo scopo del Vitalini Contest – dice l’ex discesista della nazionale Pietro Vitalini, ideatore della gara – è quello di far capire a tutti che la velocità sugli sci non è pericolosa se praticata in sicurezza”.

PROGRAMMA UFFICIALE

Sabato 28.12

10:30 – Live music e intrattenimento – Ski Stadium

11:30 – Gara di discesa libera maschile e Cerimonia di premiazione

15:30 – Vitalini Speed Contest – Ski Stadium

Domenica 29.12

11:00 – Gara di Combinata alpina maschile e Cerimonia di Premiazione – Ski stadium

Accesso: posti seduti in tribuna, in piedi al parterre e a bordo pista gratuiti.

EVENTI COLLATERALI

EXTENDED PROGRAM

Sabato 28.12

Dalle 18 – GustAntico Fest – gusto, tradizione e divertimento. Nel cuore del centro storico, bracieri e ceppi scoppiettanti, per degustare i sapori di una volta. Durante l’evento, intrattenimento musicale.

Fino alle 23:00: apertura straordinaria di Bormio Terme – Via Stelvio

Dalle 21.30: Pentagono – Serata Disco Music con DJ Radio RTL 102.5.

Domenica 29.12

21:00 – Spettacolo internazionale di pattinaggio artistico by “Ghiaccio Spettacolo” – (Palaghiaccio)

