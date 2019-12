Gaggiano. Incidente lungo la Circovallazione: quattro feriti, due gravi

(mi-Lorenteggio.com) Gaggiano, 28 dicembre 2019 – Un altro incidente è avvenuto lungo la Circonvallazione nel primo pomeriggio di oggi, quando per un incidente in cui sono rimasti coinvolti quattro veicoli, nel corso di un frontale tra due vetture, una delle quali è finita in un fosso, fortunatamente privo di acqua.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, quattro ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso da Brescia.

Il bilancio è stato di 4 feriti: uno soccorso non cosciente, uno incarcerato ma cosciente, uno in auto nel fosso e uno grave.

Si tratta di una 62enne, M. M., passeggero anteriore, che ha subito un trauma al torace, al bacino e agli arti arti, M. A. 69enne, conducente auto policontuso; G. N. 19enne, soccorso in arresto cardiocircolatorio da trauma. Rièreso dopo 15 minuti di rianimazione ed è stato portato all’ospedale Humanitas di Rozzano, in codice rosso. Più grave, B. C. 17 anni trasportato in codice rosso in elicottero al Niguarda.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte della Polizia Locale, il tratto di statale è stato interrotto per qualche ora.

V. A.