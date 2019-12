LOMBARDIA, DA REGIONE CONTRIBUTI PER ORTI A SCUOLA E IN CITTA’: OBIETTIVO DIFFONDERE CULTURA AGRICOLA E ALIMENTARE

LO STANZIAMENTO COMPLESSIVO DEL PROVVEDIMENTO E’ DI 150.000 EURO

L’ASSESSORE ROLFI: NEL 2018 ABBIAMO FINANZIATO 92 PROGETTI

Milano, 28 dicembre 2019 – Promuovere la realizzazione di orti

urbani, anche nelle scuole, per diffondere in Lombardia la

cultura del verde e dell’agricoltura, sensibilizzare le famiglie

e gli studenti sull’importanza di un’alimentazione sana ed

equilibrata e divulgare tecniche di agricoltura sostenibile. Ma

anche riqualificare aree abbandonate e favorire l’aggregazione

sociale nonche’ lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari

per le famiglie.

Questi gli obiettivi della Giunta della Lombardia che, con una

delibera, proposta dell’assessore all’Agricoltura, Alimentazione

e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, indica i criteri per assegnare

150.000 euro per la realizzazione di orti didattici, urbani e

collettivi. I fondi sono destinati a comuni, istituti

scolastici, enti e associazioni che si dedicano a questo tipo di

attivita’.

DOTAZIONE FINANZIARIA E SPESE AMMISSIBILI – Sono ammissibili le

spese per gli interventi di progettazione, la realizzazione di

recinzioni, l’acquisto di strutture, attrezzature e fattori di

produzione oltre a iniziative formative e informative. Il

contributo regionale coprira’ il 50% del costo complessivo del

progetto.

RISCOPERTA DELLE TRADIZIONI – “Prosegue – ha detto l’assessore

Fabio Rolfi – un importante lavoro di diffusione della cultura

agricola nelle scuole lombarde. Lo scorso anno abbiamo

finanziato 92 progetti in tutta la regione”.

“Promuovere tra i ragazzi l’abitudine a curare un orto – ha

sottolineato – significa riscoprire il valore delle produzioni

locali e della corretta alimentazione ed educare le nuove

generazioni ai temi della sostenibilita’ e della biodiversita'”.