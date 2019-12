Bollate. La nona di Beethoven in San Martino

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 28 dicembre 2019. Nel 2020 tutto il mondo festeggerà l’anniversario per i 250 anni dalla nascita di uno tra i più grandi e influenti compositori di tutti i tempi: Ludwig van Beethoven. Anche Bollate rende omaggio al grande compositore tedesco, ospitando la celebre Sinfonia numero 9 “Corale” in re minore per soli, coro e orchestra. Il concerto, organizzato dall’Assessorato alla Cultura e Pace, si terrà venerdì 10 gennaio alle ore 21 nella Chiesa di San Martino, grazie alla preziosa collaborazione della Parrocchia.

Sul palco, una formazione imponente, che vedrà riuniti la Monferrato Classic Orchestra (orchestra sinfonica di oltre 50 elementi) e il CasaleCoro, composto da 65 elementi, con la direzione d’orchestra del Maestro Sandor Karolyi e la direzione artistica della pianista bollatese Sabrina Lanzi.

L’ingresso al concerto è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni, Ufficio Cultura del Comune al numero 02.35 005 575.

