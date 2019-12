Seregno. Incidente auto moto, due feriti: uno grave

(mi-Lorenteggio.com) Seregno, 29 dicembre 2019 – Stanotte, alle ore 04:15 via Toselli, all’altezza dell’incrocio con via allo Stadio, per un incidente tra un’auto e una moto, la cui dinamica è in fase di accertamento, il motociclista e il suo passeggero sono rimasti feriti: un 29enne, C. A. ha riportato un grave trauma cranico con otorragia sinistra, è stato trasportato in coma in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, mentre, F.A., sempre di 29anni, ha riportato un trauma minore, ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Desio.

V. A.