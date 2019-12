BAREGGIO – NIENTE BOTTI, LO DICE IL REGOLAMENTO

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 30 dicembre 2019 – Botti vietati a Bareggio. In prossimità di Capodanno, vista anche la preoccupazione di tanti proprietari di animali, il sindaco Linda Colombo ha voluto ricordare che è proibito far esplodere petardi e fuochi d’artificio laddove ci siano abitazioni nelle vicinanze. “Non serve fare un’ordinanza apposita – ha spiegato Colombo – perché il nostro regolamento di polizia urbana, all’articolo 63, prevede già il divieto”. “Nell’ambito dell’abitato – dice il regolamento – nessuno può, senza autorizzazione di pubblica sicurezza rilasciata dal sindaco, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma”.

Colombo fa quindi appello al senso civico dei bareggesi affinché “festeggino l’arrivo dell’anno nuovo in maniera rispettosa delle esigenze della comunità e anche dei nostri amici a quattro zampe. Approfitto per augurare a nome dell’Amministrazione comunale un sereno 2020 a tutti i bareggesi”.

Redazione