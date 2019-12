(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 30 dicembre 2019 – Ieri sera intorno alle ore 20.15, in via Milano all’altezza della rotonda con via della Repubblica, per un tamponamento tra due veicoli, un uomo di 31 anni è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano. Sul posto, oltre ad un’ambulanza, sono giunti i Carabinieri per tutti i rilievi.

V. A.