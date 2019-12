«Forum donna», un concorso fra gli studenti dell’istituto Meroni per il miglior logo identificativo

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 30 dicembre 2019 – La Giunta Comunale ha affidato all’istituto Giuseppe Meroni la realizzazione di un concorso volto all’ideazione del logo del Forum Donna.

“Forum Donna” è uno dei tavoli tematici promossi dall’Amministrazione a partire dal 2018 che, con la sua attività, ha coadiuvato il Comune nella realizzazione di numerose iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche di genere; in ordine di tempo, “Forum Donna” si è di recente concretamente impegnato in occasione del 25 novembre nell’organizzazione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”.

Per trovare un’icona che rappresenti graficamente il Forum, le appartenenti allo stesso hanno voluto coinvolgere le giovani generazioni di studentesse e studenti dell’Istituto Meroni per la progettazione di un logo che possa rendere riconoscibile le iniziative promosse dal Forum Donna, la cui attività non vuole essere solo la promozione di eventi sulle tematiche di genere, ma anche luogo di riflessione e di condivisione delle problematiche per le donne.

Saranno le allieve e gli alunni dell’Istituto Meroni – indirizzo grafica e comunicazione – a creare un identificativo che possa poi rendere ancor più riconoscibile l’impegno del Forum Donna sul territorio; al tempo stesso, il contest interno alla scuola rappresenterà un’occasione per far riflettere gli studenti sulle tematiche di genere.

L’Amministrazione comunale istituirà un riconoscimento economico da attribuire al gruppo di studenti che realizzerà il logo migliore; il vincitore verrà scelto da una commissione composta da un rappresentanza dell’Istituto, del Forum donna e dell’Amministrazione Comunale nella figura del sindaco Concettina Monguzzi.