Gli italiani e il ristorante: sempre più alla ricerca di esperienze memorabili

Milano, 30 dicembre 2019 – Gli ultimi dati che indagano il rapporto tra italiani e ristoranti mettono in evidenza un fatto fondamentale. Se da un lato gli italiani scelgono la tradizione dal punto di vista dei piatti, dall’altro si afferma sempre di più la tendenza a voler realizzare non soltanto un’esperienza che ha a che fare con il cibo. Mangiare al ristorante significa per i nostri connazionali fare delle esperienze memorabili. I clienti non vogliono soltanto un luogo in cui poter mangiare, ma vanno al ristorante anche perché sono spinti dalla ricerca di esperienze di intrattenimento fuori casa.

Come è possibile organizzare tutto per fornire l’esperienza giusta

Proprio in virtù di questa tendenza di cercare esperienze molto particolari, l’organizzazione di un ristorante è fondamentale per riuscire ad assicurare al cliente ciò che cerca. Ecco quindi che ci possono venire in aiuto i più moderni software ristorazione che si rivelano indispensabili per la gestione dei luoghi di ristorazione.

La moderna tecnologia ci aiuta molto nel mettere a punto degli strumenti che si rivelano davvero utili a livello gestionale. Sicuramente, utilizzando software di questo genere, abbiamo la possibilità di organizzare tutto al meglio e questo va a beneficio dell’esperienza dei clienti.

Ci sono software gestionali per i ristoranti in grado di raccogliere le comande dai tavoli e di stampare un preconto. Inoltre i più adeguati software gestionali per i ristoranti hanno anche una parte che si dedica all’organizzazione del magazzino.

Quali sono le funzioni per la gestione di un ristorante a livello software

Dalle ultime indagini che sono state effettuate sul rapporto fra italiani e ristorante, è risultato che in molti preferiscono rivolgersi ai luoghi di ristorazione soprattutto per la cena. Gli utenti italiani all’80% delle prenotazioni preferiscono proprio questo pasto per andare a mangiare fuori casa.

Inoltre vorrebbero che davvero tutto fosse perfetto. Questo è possibile attraverso dei software appositi per la ristorazione che di solito mettono a disposizione dei gestori moltissime funzioni importanti.

Per esempio con programmi informatici di questo tipo si possono gestire i tavoli e le comande, si possono organizzare al meglio le prenotazioni, anche definendo orari e date. Con i software possiamo gestire i conti in sospeso, si possono definire i ruoli del personale e attraverso precise funzioni di configurazione si possono stampare le comande per la cucina o per il bar.

Inoltre molti programmi ci offrono la possibilità di contare sui documenti di scarico e uso dei prodotti alimentari e la definizione dei piatti con apposite ricette e composizioni.

Molto importante è anche poter monitorare l’andamento generale del budget del locale, attraverso l’opportunità di fare delle statistiche in tempo reale sull’incasso, sia a livello giornaliero che mensile ed annuale.

Inoltre i software forniscono anche delle funzioni importanti per la gestione degli articoli con data di scadenza, informazioni per la gestione delle sale e per definire la tipologia di pagamento, anche attraverso l’uso di contante, carta di credito o buoni pasto.

In pratica tutti i software sono pensati per soddisfare le più disparate esigenze e per dare la possibilità di ottenere il massimo dell’organizzazione nel soddisfare ciò che cercano i clienti.

Indagini recenti hanno dimostrato che per un italiano su cinque i ristoranti italiani e le pizzerie possono essere considerati luoghi ideali anche per un pranzo o una cena in famiglia. È proprio per questo che si cerca di soddisfare tutte le singole esigenze, comprese quelle di chi vuole passare nei luoghi di ristorazione anche occasioni speciali e ricorrenze, comprese le feste, come il Natale e il Capodanno.

Ma non dimentichiamoci di chi vuole dare spazio alla sperimentazione, gustando anche cucine etniche di varia provenienza. Una tendenza sempre più in voga, soprattutto quando si esce con gli amici.

L. M.