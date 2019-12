Incidente sull’A4 tra Novara Est e Marcallo, atterrato l’elisoccorso

(mi-Lorenteggio.com) Magenta, 30 dicembre 2019 – Due feriti, una coppia di coniugi, entrambi di 79 anni, sono stati trasportati negli ospedali di Novara, entrambi in codice giallo, dopo esser finiti, per cause in fase di accertamento, contro in guardrail con la propria vettura, mentre viaggiano in direzione Milano/Venezia. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, proveniente da Como, e sono giunti i Vigili del Fuoco e la Polstrada di Torino, che hanno soccorso i feriti e fatto tutti i rilievi di quanto avvenuto.

V. A.