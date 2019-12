La mobilità sostenibile a Milano: fra app e monopattino

Milano, 30 dicembre 2019 – Le pacifiche manifestazioni di piazza degli ultimi mesi organizzate dal movimento Friday for Future ed i contemporanei eventi climatici avversi che stanno portando morte e devastazione stanno riaccendendo le coscienze ambientaliste, spingendo ogni giorno di più il comune cittadino a rendersi conto che l’emergenza clima non è più solo un problema di politici chiusi dentro i palazzi. Una delle prime direzioni in cui si stanno muovendo le amministrazioni locali negli ultimi anni è il miglioramento della mobilità, seguendo le buone pratiche dettate dalla mobilità sostenibile.

In questo senso Milano Città Metropolitana è una delle realtà urbane e all’avanguardia d’Italia e d’Europa, con un’ampia offerta al pubblico di servizi per la mobilità. Il capoluogo meneghino proprio di recente è salito sul gradino più alto del podio per la seconda edizione del “Sustainable City Tournament”, la competizione internazionale sulla mobilità sostenibile che ha visto mettersi in sfida tra loro 16 città sparse in tutto il mondo attraverso l’app MUV (sigla che deriva dal progetto di ricerca “Mobility Urban Values”): il compito è stato quello di muoversi a piedi, in bicicletta o con il trasporto pubblico per risparmiare la maggiore quantità possibile di anidride carbonica, fattore tristemente noto per essere causa del riscaldamento globale. I partecipanti milanesi ci sono distinti per aver percorso dal 23 settembre all’8 dicembre complessivamente 17.592 chilometri (il 24% dei quali percorso a piedi, il 20% in bicicletta e il 56% con i mezzi pubblici), che se fossero stati percorsi in auto avrebbero rilasciato nell’atmosfera circa 2,5 tonnellate di CO2.

Erika Cecchetto, redattrice di Reviewbox, sottolinea che dall’8 dicembre scorso anche a Milano è possibile spostarsi con il monopattino elettrico in sharing, facilmente prenotabile tramite app di Helbiz e Lime, dando applicazione concreta al decreto del Ministero dei Trasporti per la micromobilità che riguarda anche segway e hoverboard.

Continua a resistere il car sharing, ovvero la condivisione delle automobili, che può riguardare sia veicoli a carburanti fossili tradizionali che dotati di motorizzazione green, disponibili secondo un modello peer-to-peer (cioè fra privati, come avviene con la famosa app BlaBlaCar) o free fleeting (cioè i veicoli appartengono ad un gestore del servizio, che concede in comodato d’uso). Il 18° rapporto ANIASA, la sezione di Confindustria dedicata all’autonoleggio ed alla mobilità, dice che la flotta di veicoli a noleggio o in sharing sulle strade d’Italia ha superato il milione di mezzi.

Sempre a Milano ha mosso i suoi primi passi Enjoy (brand di proprietà di Eni Smart Consumer S.p.A., società del gruppo Eni, che ha avviato il suo servizio nella città nel 2013 sulla scia di Car2Go). Invece sul versante biciclette bisogna dare atto all’amministrazione locale di essere stata pionieristica, lanciando già nel 2008 BikeMi (servizio di bike sharing di ATM).

Chiaramente lo sviluppo ideale della vera smart city del futuro non può prescindere dall’integrazione delle informazioni di interesse con quelle sulla mobilità, per potere ottimizzare ogni spostamento. Questo si rivela ancor più importante per le persone disabili, che possono sempre più contare anche su app che indicano i percorsi guidati appositamente studiati per una migliore accessibilità.

