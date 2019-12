Lecco. No(t)te di ghiaccio, fuochi e concerto di Capodanno in piazza

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 30 dicembre 2019 – Per la notte di San Silvestro il Comune di Lecco propone un appuntamento imperdibile, in programma in piazza Cermenati a partire dalle 22, con il polistrumentista norvegese Terje Isungset, pioniere della musica del ghiaccio, che insieme alla cantante Maria Skranes, al contrabbassista Viktor Reuter e Øystein Etterlid, si esibirà con strumenti musicali realizzati interamente in ghiaccio, campane tubolari, marimba, corni e contrabbasso. Un “ice concert” che condurrà il pubblico in un viaggio tra le suggestioni e il fascino scandinavo.

A seguire, dalle 23.30, spazio alla musica in piazza con il DJ set che accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno e, a mezzanotte, allo spettacolo pirotecnico promosso in collaborazione con LTM, con i fuochi che coloreranno il cielo del golfo di Lecco per un caloroso benvenuto al 2020.

San Silvestro in festa anche in piazza Garibaldi, dove a mezzanotte sarà offerto il rinfresco per il brindisi all’anno nuovo sulla pista del ghiaccio.

Per concludere i festeggiamenti per il nuovo anno, in programma mercoledì 1 gennaio alle 17, il Concerto di Capodanno 2020 vedrà quest’anno esibirsi, in sala Don Ticozzi, la Lake Como Philarmonic Orchestra diretta dal Maestro Roberto Gianola, un evento organizzato da LTM con il sostegno della Provincia di Lecco e il patrocinio del Comune di Lecco.

