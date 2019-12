Rozzano, nominato il Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza

Carlo Marnini è stato nominato dal sindaco Gianni Ferretti “Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza”, con la funzione di favorire il rispetto dei diritti dei bambini e dei ragazzi della città. Rozzano è uno dei pochi Comuni in Regione Lombardia e in Italia a istituire la figura di un garante per i minori.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 30 dicembre 2019 – Il Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza nominato dal sindaco Gianni Ferretti è Carlo Marnini, già membro della commissione del garante regionale per l’infanzia. Il Garante opera come figura autonoma e indipendente, può segnalare casi di violazione dei diritti dei minori alle autorità competenti, offrire suggerimenti e pareri in materia di minori ed è a disposizione per l’ascolto dei problemi che riguardano i bambini e i ragazzi. Rimarrà in carica 5 anni e opera a titolo gratuito ed onorifico.

“Abbiamo istituito – dichiara il Sindaco Gianni Ferretti – una figura di riferimento indipendente, prima inesistente, che sono sicuro sarà d’aiuto ai bambini ma anche a tutti i genitori e alle famiglie che sono alle prese con delicati ed importanti problemi.”

“Riteniamo di fondamentale importanza – sottolinea l’Assessore al welfare Cristina Perazzolo – per le caratteristiche del tessuto sociale della nostra città, l’istituzione della figura del Garante per l’infanzia. La persona nominata dal Sindaco a seguito di selezione pubblica, è assolutamente qualificata per il ruolo, vantando già un’esperienza in Commissione Garante per l’infanzia in Regione Lombardia da tre anni. Siamo inoltre uno dei pochissimi Comuni in Regione Lombardia ed in Italia ad aver istituito questa figura e questo ci rende orgogliosi della nostra scelta”.

Il Garante riceve il mercoledì e giovedì mattina previo appuntamento telefonico. Tutti i riferimenti verranno pubblicati sul sito ufficiale del Comune.

V.A.