Bareggio. IN COMUNE APRE LO SPORTELLO PER GLI OVER 65

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 31 dicembre 2019. Uno spazio esclusivo dedicato all’accoglienza e all’ascolto dei cittadini che hanno più di 65 anni. La Giunta comunale guidata da Linda Colombo ha deciso di istituire lo “Sportello over 65”. A partire da gennaio, ogni venerdì mattina dalle 10 alle 12 nella sede comunale di via Marietti, un’assistente sociale sarà a disposizione della popolazione anziana di Bareggio per attività di informazione e orientamento sui servizi socio-sanitari. “Con questo nuovo sportello – spiega l’assessore al Welfare Mimmo Bonomo – andiamo a realizzare un altro dei punti contenuti nel nostro programma elettorale. Il servizio è gratuito sia per l’utente sia per il Comune e parte in via sperimentale per un periodo di due anni, al termine del quale valuteremo se rimodularlo o implementarlo”.

Lo sportello è in grado di: veicolare le attività e i servizi sociali e socio-sanitari (sia pubblici che del privato sociale) che il territorio bareggese e l’ambito è in grado di offrire fornendo informazioni il più possibile complete ed accessibili; creare un punto di ascolto e di informazione sulle diverse opportunità e risorse attivabili ai fini del sostegno della persona fragile; valutare una presa in carico della persona e del suo nucleo familiare ove se ne ravvisi la necessità; attivare tutte le risorse disponibili per mantenere l’anziano a domicilio.

Inoltre, fornirà informazioni su: servizio comunale di assistenza domiciliare anziani, pasti a domicilio, trasporti sociali sporadici e per il Centro di Aggregazione Anziani di Bareggio, teleassistenza, pratiche per l’ invalidità civile e l’accompagnamento, amministrazioni di sostegno, ausili e servizi infermieristici per anziani non autosufficienti, sostegni economici per anziani fragili, servizi sanitari residenziali e diurni, attività culturali e di aggregazione del Centro Anziani, attività di volontariato (Nonno Amico, gruppi di cammino…).

V.A.