Milano. Incendio nella notte in via San Paolino, palazzo evacuato

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 dicembre 2019 – Questa notte, alle ore 04:15 in via San Paolino un incendio è divampato al II° Piano in un palazzo di 7 piani.

Il palazzo è stato evacuato.

5 soggetti valutati dai soccorritori:

F. G. A. donna di 20 anni. Sintomi lievi da inalazione di fumi è stata trasportata in codice Verde al San Paolo.

M. N. donna di 62 anni. Sintomi lievi da inalazion di fumi è stata trasportata in codice Verde al San Paolo.

C. G. donna di 28 anni ha rifiutato il trasporto

S. A. Maschio di 30 anni rifiuta il trasporto

S. R. bambina di 6 anni senza sintomi non trasportata

V. A.