Capodanno. Il bilancio dei feriti a Milano e città metropolitana tra botti, violenze e abuso di droga

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 1 gennaio 2019 – Ecco il bilancio dei feriti di questa notte, tra San Silvestro e Capodanno, che ha visto i soccorritori e le forze dell’ordine impegnati tutta notte.

Ecco, il bilancio tra coloro che hanno abusato di alcool e/o di sostanze stupefacenti:

– Ore 21:20 Milano, corso Lodi, un 52enne è stato portato in coma etilico e con convulsioni in codice rosso al Policlinico

– Ore 23:35 a Milano piazza Duomo, un 18enne in stato di agitazione e confusione mentale, probabilmente per abuso di sostanze stupefacenti, è stato portato al Policlinico

– Ore 00:04 a Milano Residenza Fiori , ragazza 15 anni è stata portata all’Humanitas

– Ore 01:02 a Milano via Martignoni, una ragazza di 18 anni è stata portata in codice giallo al Fabetebenefratelli, mentre, una seconda ragazza, sempre di 18 anni, è stata portata in codice giallo a Città Studi

– Ore 01:44 a Seregno, in piazza Roma, un 19enne è stato portato in codice giallo all’ospedale di Desio

– Ore 02:56 a Gessate, in via di Vittorio un 22enne è stato portato in codice rosso all’ospedale di Melzo

– Ore 03:48, a Milano, lungo l’Alzaia Naviglio Pavese, una ragazza di 17 anni è stata portata in codice rosso San Paolo

– Ore 05:53 a Milano, in via Amatore Sciesa, una 30enne ha assunto un cocktail con varie sostanze ed è stata portata in codice giallo Policlinico

Atti di Violenza/ Aggressioni (quantomeno sospetti) avvenuti nella notte

– alle Ore 20:26 a Milano via Pastonchi, una donna di 25 anni segnala un presumibile atto di violenza nei suoi confronti ed è stata portata in codice verde al Policlinico, poi, alla clinica Mangiagalli

– Alle ore 04:00 a Milano, in via Giacosa, una ragazza di 18 anni segnala un presumibile atto di violenza nei suoi confronti ed è stata portata in codice verde al Policlinico e, poi, alla clinica Mangiagalli

– Aller ore 02:23, a Milano, piazza del Duomo, un 28 enne è stato aggredito ed è stato portato in codice rosso con un trauma cranico,

PETARDI

– Ore 19:20 Milano, via Teano, un uomo di 48 anni è stato portato in codice verde al Niguarda per una ferita alla mano con pistola giocattolo

– Ore 20:30 Milano via Capuana, a Quarto Oggiaro: 4 coinvolti:

un 13enne ha subito l’amputazione della mano destra e ferite è stato portato in codice rosso al Niguarda

un 15enne con ferite al volto/occhio con diminuzione visus è stato portato in codice giallo al Fatebenefratelli

un 13enne, con ferita alla testa, è stato portato in codice giallo al Fatebenefratelli, mentre, un 15enne, con escoriazioni ad un arto, è stato portato in codice verde all’ospedale Sacco

– Ore 23:59 Milano, piazzale Gabriele Rosa, un 47anni ferita lacero-contusa fronte in codice verde Policlinico

– Ore 00:07, Milano, via di Tocqueville (discoteca), una donna di 26 anni con ferita lacero – contusa profonda al polso dovuta all’esplosione di u petardo è stata portata in codice giallo al Policlinico

– Ore 00:10 Milano, in via di Tocqueville (Hotel Tocq), un 24enne, con ferita lacero contusa al torace, è stato portato in codice giallo al Niguarda

– Ore 00:18 Milano, via Feltrinelli, un bambino di 7 anni cade su petardo acceso riportando una ferita lacero contusa al torace ed è stato portato in codice giallo alla clinica De Marchi

– Ore 0:16 Brugherio via Dante Alighieri, una ragazza di 18 anni ferita lacero contusa ad una gamba ed è stata portata in verde all’ospedale di Cernusco

– Ore 00:33 a Milano, in via D’Annunzio, un ragazzo di 18 anni con trauma volto/occhio con compromissione del visus è stato portato in codice giallo al Fatebenefratelli

– Ore 00:34 Limbiate, in via Leonardo da Vinci, un 24enne ha subito una semi-amputazione di 5 dita con abrasione ad un orecchio ed è stato portato in codice giallo Monza San Gerardo

– Ore 00:57 a Cuggiono, in via De Gasperi, un ragazzo di 14 anni con mano semi amputata + ustioni 1° grado al volto è stato portato in codice rosso all’Humanias

– Ore 01:06, Milano via dei 500, un ragazzo di 14 anni con ustione 1° grado al polso è stato portato in codice verde al San Paolo

V. A.