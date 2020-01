Milano. Capodanno, in via Gola rubano chiavi autopompa e tirano bottiglie a Vigili del Fuoco

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 gennaio 2019 – “Ci hanno accerchiato….tirato bottiglie e rubato le chiavi dell’autopompa, non permettendoci di fare il nostro lavoro…. Via Gola Milano.

Solo l’intervento delle Volanti della PS e una Botte a supporto ci ha permesso di spegnere l”incendio di rifiuti buttati in mezzo alla strada. subito dopo la mezzanotte”: questa la denuncia sul social Facebook del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, che raccontano quanto avvenuto in uno dei tanti interventi di soccorso avvenuti questa notte a Milano e provincia.. Mentre le forze dell’ordine indagano per risalire agli autori di questo becero episodio.

V. A.