Milano. Nasce l’Assessorato all’Edilizia Scolastica, Sindaco Sala nomina Limonta: le deleghe

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 gennaio 2020 – Il sindaco Giuseppe Sala ha firmato il provvedimento che dispone la costituzione dell’Assessorato all’Edilizia Scolastica le cui deleghe sono conferite a Paolo Limonta.

L’Assessorato all’Edilizia Scolastica si occuperà di:

– Definizione delle politiche inerenti la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica;

– Definizione delle politiche per la gestione integrata degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole con riferimento alle strutture, agli impianti, al verde e alle aree esterne.

La delega all’Educazione, Istruzione e Politiche giovanili, conferita all’assessora Laura Galimberti, viene così integrata e modificata:

– Servizi educativi;

– Istruzione;

– Università e ricerca;

– Definizione delle politiche per le attività di volontariato con esclusione delle attività afferenti alle Case delle Associazioni;

– Politiche di promozione e sviluppo di iniziative a sostegno del mondo giovanile, anche nelle relative forme aggregative.

La delega alla Sicurezza, conferita alla vicesindaco Anna Scavuzzo, viene così integrata e modificata:

– Definizione delle politiche per le attività di Polizia Locale e sicurezza;

– Definizione delle politiche per le attività di protezione civile;

– Rapporti con le comunità religiose;

– Attuazione del Programma;

– Rapporti con il Consiglio Comunale;

– Politiche per la promozione di progetti e di iniziative relative alla Food Policy per una strategia di sviluppo di un sistema alimentare milanese equo e sostenibile, d’intesa con gli Assessori competenti per gli specifici progetti;

– Definizione delle politiche per le attività di coesione sociale;

– Politiche per la valorizzazione della Fabbrica del Vapore.

Inoltre, la delega alla Cultura, conferita all’assessore Filippo Del Corno, viene così integrata e modificata:

– Politiche della cultura;

– Indirizzi e controllo sulle attività della Fondazione Milano.