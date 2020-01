Abbiategrasso. Scuola: al via le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021

Dalle ore 8 del 7 gennaio alle ore 20 del 31 gennaio 2020 sarà attivo il portale online predisposto dal Ministero dell’Istruzione per le domande destinate a scuole primarie e secondarie di primo grado. Modulistica in formato cartaceo, invece, per le scuole dell’infanzia

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 2 gennaio 2019. Al via le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, da effettuarsi con le consuete modalità: per la scuola dell’infanzia su moduli cartacei in distribuzione presso le segreterie, e per le scuole primarie e secondarie di primo grado esclusivamente in modalità online, collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it

Per ogni tipo di informazione e per la richiesta di supporto informatico, nel caso in cui la famiglia dello studente sia priva della necessaria strumentazione, è possibile rivolgersi direttamente alle segreterie scolastiche dei diversi plessi cittadini, nel periodo dal 7 al 31 gennaio 2020. I giorni e gli orari di apertura al pubblico delle segreterie per supporto, informazione e consegna della modulistica sono pubblicati anche sui siti delle singole scuole.

LE ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI (REFEZIONE, TRASPORTO, PRE E POST SCUOLA) E LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA tramite ISEE dovranno essere invece presentate DAL 1 AL 31 luglio 2020 ESCLUSIVAMENTE ON-LINE dal sito istituzionale del Comune, nella sezione http://www.comune.abbiategrasso.mi.it/Il-Comune/Servizi-Comunali-On-Line

