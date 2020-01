Cesano. Incidente in via Grandi: apre portiera e fa cadere mamma e figlia dal monopattino

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 2 gennaio 2019 – Capodanno amaro per una mamma di 27 anni e per sua figlia di 13 anni, che, mentre transitavano lungo la via Achille Grandi a bordo del loro monopattino, ognuna sul suo, hanno avuto un incidente.

Il conducente di una vettura, appena parcheggiata, ha aperto improvvisamente la portiera, facendo cadere le due donne a terra. Immediati i soccorsi di un’ambulanza della Croce Verde Corsico, che, dopo le prime cure, le ha trasportate all’ospedale Humanitas di Rozzano, in codice verde, con una prognosi di 15 giorni per la madre, per le ferite riportate ad un arto. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che compiuto tutti i rilievi del sinistro.

Mentre la città di Milano ha appositi regolamenti da poco entrati in vigore, nei comuni dell’hinterland mancano le regole su queste nuove forme di mobilità sostenibile.

V. A.