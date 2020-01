(mi-lorenteggio.com) Lainate, 2 gennaio 2020 – Infortunio sul lavoro oggi, intorno alle ore 14.30, in via Fango, in una ditta di rottami e metalli, quando un operaio, B. S. A. di 42 anni, per cause e dinamica in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, è precipitato da una altezza di circa 5-6 metri, riportando un grave trauma al torace e uno sospetto al bacino. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

V. A.