Lecco. Intossicazione da monossido a Dolzago, cinque intossicati

(mi-lorenteggio.com) Dolzago, 2 gennaio 2019 – Stamane, alle ore 6:06 in via Fratelli Gilardi, cinque persone sono state trasportate nei vicini ospedali, tra Lecco ed Erba, dopo esser state soccorse dai Vigili del Fuoco e dal 118, perché colpite da intossicazione da monossido di carbonio; alcuni dei pazineti presentano anche con sintomi di con cefalea, nausea e vomito.

Il bilancio è di cinque persone coinvolte, tra le quali 2 minori:

F. Y. donna 38 anni, è stata trasportata in Codice Giallo all’ospedale di Lecco

T. M. di 7 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco

T. R. di 10 anni è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo

F. M. donna di 47 anni è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Erba

T. A. N. maschio 45 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Erba

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, che stanno ricostruendo quanto avvenuto e le cause.

