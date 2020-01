Lissone. Nel 2020 al via il servizio di car-sharing in città

Lissone, 2 gennaio 2019 – Una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici, quale ulteriore spinta verso la mobilità sostenibile.

La Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione fra il Comune di Lissone e la società RetiPiù per la concessione di un’area pubblica da destinare alla realizzazione, alla gestione e alla manutenzione di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici.

La postazione garantirà la ricarica contemporanea di due veicoli; uno di questi sarà riservato alla vettura che potrà essere noleggiata tramite car-sharing elettrico, servizio di prossima attivazione in città.

Il primo passo del progetto di supporto alla mobilità elettrica ha individuato l’area di sosta di via Maggiolini dove collocare la colonnina; il parcheggio, adiacente al Municipio, si trova in una zona limitrofa al centro storico e vicina a servizi e attività commerciali.

La sottoscrizione dell’accordo avrà durata decennale, a costo zero per il Comune di Lissone. Tutte le spese per la fornitura, posa e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti saranno in carico alla società Retipiù.

“Uno degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale è quello di promuovere la mobilità elettrica, installando infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e favorendo lo sviluppo del car sharing di auto elettriche – afferma Antonio Erba, assessore con delega all’Ecologia – Un piccolo passo nella direzione di una Lissone sempre più smart city, sostenibile e innovativa, attenta all’ambiente e al benessere dei cittadini”.

Per un periodo sperimentale di due anni, il Comune di Lissone ha affidato alla società E-VAI il servizio di car-sharing sul territorio lissonese.

Entro il primo semestre del 2020 è prevista l’attivazione del servizio, la creazione di uno spazio di sosta riservato al car-sharing fra via Gramsci e via Maggiolini e la messa a disposizione della vettura elettrica che potrà essere condivisa, previa prenotazione, tra il Comune e tutti i Cittadini, Associazioni, Imprese ed Enti Locali.

Il veicolo elettrico sarà dotato di abs, airbag, cambio automatico e climatizzatore.

La gestione del car-sharing avverrà tramite piattaforma web e app E-Vai con cui si potrà provvedere alla gestione prenotazione, apertura e chiusura della vettura.

