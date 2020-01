PRIMO IMPEGNO DI COPPA ITALIA PER IL MILANO QUANTA, ATTESO A PADOVA SABATO 4 GENNAIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 gennaio 2019 – Archiviata la pausa per le Festività, il Milano Quanta è pronto per riprendere il cammino su tutti i fronti. Il primo impegno sulla strada dei rossoblu è in programma sabato 4 gennaio al PalaRaciti di Padova, con inizio alle ore 20. Si tratta della gara secca valida per il quinto turno di Coppa Italia, che qualifica la vincente direttamente alla Final Six prevista per il weekend del 27-29 marzo in sede da stabilire. La squadra che uscirà sconfitta avrà comunque un’ altra possibilità di passare il turno affrontando un match di ‘ripescaggio’. “Calcoli che non abbiamo nessuna intenzione di fare – dice il D.T. Riki Tessari – ci siamo preparati per affrontare al meglio questo gennaio di fuoco, pensando partita per partita”. Non c’è il rischio di avere la testa già al big-match di campionato dell’11 gennaio contro Vicenza? “E’ proprio quello che dobbiamo evitare. Anche perché Padova ha dimostrato di saper giocare a grandi livelli, anche contro di noi”. In effetti, lo scorso 9 novembre, i ragazzi di coach Marobin sono rimasti in gara fino alla sirena, cedendo solo di misura (1-2): “Per questo sono sicuro che saremo concentrati e daremo il 110%”, conclude Tessari.

La partita sarà trasmessa come sempre in diretta streaming sul canale youtube FISR – HOCKEY INLINE.

Redazione

(Foto Carola Semino)