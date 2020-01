Valsassina. Barzio (Lc), soccorsi in notturna due arrampicatori di Como

(mi-lorenteggio.com) BARZIO (LC), 2 gennaio 2019 – – Intervento in notturna per la squadra Valsassina-Valvarrone allo Zucco Angelone. Due giovani arrampicatori di Como avevano intrapreso la salita della Via Condorpass ma, a causa di problemi nella salita, non sono riusciti a raggiungere la cima prima del buio e hanno deciso di scendere in doppia.

Durante la discesa, le corde si sono incastrate e i ragazzi non hanno potuto far altro che chiedere aiuto. Undici tecnici della squadra di Barzio hanno risalito dal basso i primi tiri della via di arrampicata, poi hanno sbloccato le corde e completato la discesa in doppia. Infine, hanno accompagnato i ragazzi nella discesa a valle. L’intervento è cominciato alle 18:30 si è concluso intorno alle 20:30 di ieri sera.

V. A.