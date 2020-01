Cesano Boscone. Partito il secondo trasporto eccezionale, ne mancano altri due

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 3 gennaio 2020 – Mentre siamo abituati sempre a notizie negative, ecco, un esempio, di eccellenza del territorio ammirato e venduto in tutto il mondo.

Infatti, a distanza di una settimana dalla prima partenza, ieri sera, dalle ore 22.00, mentre, nei quartieri venivano esplosi gli ultimi botti per festeggiare il Capodanno (VIDEO), un nuovo trasporto eccezionale, simbolo delle eccellenze del territorio, prodotto in sinergia da due aziende, (una del territorio e una da fuori), ha attraversato alcune vie cittadine diretto verso la Strada Statale 494, Nuova Vigevanese, alla volta della Tangenziale Ovest fino alle autostrade.

Questo secondo convoglio trasporta il secondo gruppo elettrogeno di 36 metri e fa parte di un acquisto di quattro gruppi elettronici, simili per dimensioni e caratteristiche, destinati ad un Paese del Medio Oriente.

Il gruppo elettrogeno, dopo esser stato caricato su un mezzo speciale, è partito alla volta del porto di Trieste, dove verrà caricato su una nave cargo.

La partenza cesanese è uno dei tratti più difficili del percorso, in quanto in fondo a via Vespucci, in direzione Nuova Vigevanese, ci sono due rotonde, vicinissime tra loro, che per attraversarle, visto la lunghezza del mezzo, ci vuole circa un’ora.

Durante il percorso la segnaletica stradale, qualora di ostacolo, viene smontata, e, successivamente al passaggio del mezzo, il tutto viene ripristinato dalla ventina di tecnici professionisti, che seguono il tutto attentamente lungo il percorso il mezzo.

V. A.