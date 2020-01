Garbagnate. Aggredisce Carabinieri, sospeso reddito cittadinanza. De Corato: benissimo

(mi-Lorenteggio.com) Garbagnate Milanese, 3 gennaio 2019 – “Bene, anzi benissimo. Innanzitutto per l’arresto, poi per il processo per direttissima e quindi per la condanna”. Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale , commenta così l’aggressione ai Carabinieri da parte di un 27enne arrestato a Garbagnate Milanese.

“Aggredire le Forze dell’Ordine – prosegue De Corato- è un atto grave ed è giusto che chi lo commette venga punito senza sconti. Plaudo anche alla decisione della sospensione dell’erogazione del reddito di cittadinanza, una misura che non ho mai condiviso nella forma attualmente prevista, e che di certo non può essere garantita a farabutti di questo genere”.

