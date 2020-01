Tangenziale Ovest. Incidente allo svincolo Lorenteggio – Trezzano, 5 feriti – FOTO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 3 gennaio 2020 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.30, lungo la Tangenziale Ovest, in direzione sud, all’altezza dello svincolo Lorenteggio/Trezzano, in un incidente, che ha visto coinvolte una vettura e due furgoni, sono giunti i Vigili del Fuoco, un’automedica, tre ambulanze ed è atterrato l’elisoccorso giunto da Bergamo. I feriti, tra i quali un bambino di 11 anni, sono stati portati nei vicini ospedali in codice verde, mentre la Polstrada sta facendo tutti i rilievi del sinistro.

Il traffico in direzione sud è temporaneamente rallentato e la tangenziale non è stata bloccata in quanto il traffico è stato deviato nelle rampe dello svincolo, ma, una lunga coda si veicoli e autoarticolati si è inevitabilmente formata.

V. A.