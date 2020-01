Bareggio. Incidente in via Novara, atterrato l’elisoccorso

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 4 gennaio 2020 – Intorno alle ore 10.00, lungo la ex S.S. del Sempione, in via Novara, all’altezza della rotonda viale Morandi, una vettura, con a bordo una donna di 65 anni e un uomo di 69 anni, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è schiantata contro un palo della luce. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, ma, la coppia è stata portata in ospedale, l’uomo in codice rosso all’ospedale di Magenta, dove è deceduto, la donna in codice giallo all’ospedale San Carlo, con due ambulanze, una della Croce Verde Novara, una della Croce Bianca Sedriano.

V.A.