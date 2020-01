Bissono. Grave ciclista 76enne investito da una vettura

(mi-Lorenteggio.com) Biassono, 4 gennaio 2019 – Stamane, alle ore 11:54, lungo la strada della Misericordia della SP 234, all’altezza dell’incrocio con via Padania, un ciclista di 76 anni, C. D., è stato investito da una vettura e propiettato per circa 2 metri riportando un grave trauma cranico. Dopo esser stato soccorso anche dal personale medico atterrato con l’elisoccorso, il ferito è stato portato in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri che hanno compiuto tutti i rilievi del sinistro, all’origine del quale ci sarebbe il non rispetto di una precedenza.

V. A.