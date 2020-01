IMPRESE LOMBARDIA, DA REGIONE 1.640.000 EURO PER ECONOMIA CIRCOLARE

MATTINZOLI: PROSEGUE GRANDE ATTENZIONE VERSO IL MONDO PRODUTTIVO

CATTANEO: C’E’ INTERESSE CONCRETO VERSO LO SVILUPPO SOSTENIBILE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 4 gennaio 2020 – Regione Lombardia ha pubblicato il

‘Bando per l’Innovazione delle Filiere di Economia circolare’

nella sua Fase 3. Il provvedimento fa seguito alla delibera

approvata dalla Giunta, su proposta dell’assessore allo Sviluppo

economico, Alessandro Mattinzoli, con il concerto dell’assessore

all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo.

GLI INTERVENTI – Sono ammessi al bando gli interventi delle

Micro, Piccole e Medie Imprese lombarde destinati

all’innovazione di prodotto e processo in tema di utilizzo

efficiente delle risorse; al riuso dei materiali e utilizzo di

materiali riciclati; alla progettazione e sperimentazione di

modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento della

filiera produttiva; alla sperimentazione e applicazione di

strumenti per l’incremento della durata di vita dei prodotti ed

eco-design; all’implementazione di strumenti e alle metodologie

per l’uso razionale delle risorse naturali.

MATTINZOLI: VALORE CHE APRE AL FUTURO. “Il tema dell’economia

circolare non e’ qualcosa di astratto, ma un valore che crea

valore oggi per il futuro”, ha spiegato l’assessore Alessandro

Mattinzoli. “Com’e’ nella tradizione del buon

governo di Regione Lombardia, noi traduciamo questo concetto

nella realta’. Il risultato di questo provvedimento dimostra il

grande interesse verso il tessuto produttivo lombardo”.

CATTANEO: CHIAVE DELLO SVILUPPO. “L’economia circolare e’ la

chiave dello sviluppo sostenibile: un percorso che Regione

Lombardia ha intrapreso da tempo – ha affermato l’assessore

Raffaelle Cattaneo – dando sostegno alle imprese che guardano ad

una produzione sempre piu’ green. Inoltre, questi provvedimenti

sono efficaci grazie alla norma nazionale sull’end of waste,

ottenuta grazie al lavoro di Regione Lombardia e senza la quale

non sarebbe possibile fare vera economia circolare”.

DOTAZIONE FINANZIARIA – La dotazione finanziaria ammonta a

1.640.000 euro, di cui 820.000 a carico della Regione e 820.000

a carico delle Camere di Commercio della Lombardia.

Vi possono partecipare le Micro, Piccole e Medie imprese che

hanno sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione, in

forma singola o in aggregazione composta da almeno tre imprese

rappresentanti la filiera produttiva.

TERMINI PER LE DOMANDE – Le domande potranno essere presentate

dalle ore 10 del 27 gennaio 2020 alle ore 12 del 13 marzo

prossimo. Tutte le informazioni sono reperibili sui siti

www.regione.lombardia.it e www.unioncamerelombardia.it