AROSIO. AUTO INVESTE CICLISTA E FINISCE IN UNA ROGGIA: TRE FERITI, UNO GRAVE

(mi-lorenteggio.com) Arosio, 5 gennaio 2020 – Stamane, alle ore 10:43 in via Valassina, un vettura, guidata da un ottantenne, ha investito un ciclista terminando la sua corsa in una rivetta, dopo essersi ribaltata. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, mentre un’automedica e tre ambulanze insieme ai Vigili del Fuoco hanno raggiunto il luogo del sinistro.

Gravissimo il ciclista, un uomo di circa 60 anni, che dopo la caduta è andato in arresto cardiocircolatorio ed è stato portato in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza.

Feriti anche i due occupanti della vettura, un 81enne, G. R., che è stato portato in codice giallo all’ospedale di Erba, e una donna, di 84anni, che è stata portata in ospedale sempre in codice giallo.

V. A.