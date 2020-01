IL MILANO QUANTA VINCE A PADOVA E SI QUALIFICA PER LA FINAL SIX DI COPPA ITALIA

(mi-lorenteggio.com) Padova, 5 gennaio 2020 – Missione compiuta: il Milano Quanta vince a Padova per 6-2 e si qualifica per la Final Six di Coppa Italia in programma a fine marzo in sede da stabilire.

“Era importante – commenta coach Rigoni – centrare l’obiettivo al primo colpo, evitando così di ricorrere allo spareggio complicandoci la vita. E’ stata una gara con qualche errore di troppo da entrambe la parti, ma giocata su buoni ritmi. Noi bene sul piano offensivo, mentre c’è ancora qualcosa da registrare nell’ assetto difensivo. In generale sono molto soddisfatto e fiducioso per il big match di campionato di sabato prossimo contro Vicenza: la stagione finalmente entra nel vivo e dobbiamo farci trovare pronti”.

Chiuso il primo tempo sul 4-1 con le reti di Bellini, Lettera, Banchero e Barsanti, il Quanta ha poi gestito bene la ripresa trovando ancora la via della rete con Lettera (MVP della serata) e Belcastro. Per i Ghosts a segno Calore e Francon. Passano il turno anche Real Torino, Ferrara e Asiago. Rimandate agli spareggi Vicenza, Monleale e Verona.

Foto Carola Semino