Milano. Incidente lungo la circonvallazione: si ribalta in viale Isonzo, grave 53enne

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 5 gennaio 2020 – Ieri sera intorno alle 23.20, in Viale Isonzo, lungo la circonvallazione, all’altezza del civico 21, un uomo di 53 anni, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del proprio veicolo ribaltandosi. Soccorso dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario di un’ambulanza e un’automedica è stato portato in ospedale in codice rosso. Sul posto anche la Polizia Locale, che oltre a deviare il traffico, ha compiuto tutti i rilievi del sinistro.

V. A.