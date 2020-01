Trezzano sul Naviglio, 5 gennaio 2020 – Intorno alle ore 11.00, in via Manzoni, un 54enne ha perso il controllo della sua bici, candendo a terra. Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso oltre ad un’ambulanza, che ha trasportato il ferito in codice giallo all’Humanitas di Rozzano.

V. A.