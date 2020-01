Cesano. Nuove tariffe per il parcheggio in centro per finanziare una navetta e la manutenzione dei parcheggi

)mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 6 gennaio 2020 – Si apre il nuovo anno per il Comune di Cesano Boscone che al vaglio trova diversi progetti volti al miglioramento del traffico e alla tutela dell’ambiente.

Tra gli obiettivi del 2020 dell’Ente si annoverano infatti incentivi al trasporto pubblico locale e alla mobilità urbana, con alcuni interventi finalizzati alla manutenzione di parcheggi e soprattutto all’istituzione di una navetta che colleghi i principali punti della città.

“In queste settimane – ha detto il Sindaco Simone Negri – stiamo approvando piccoli provvedimenti volti sia ad ottimizzare la circolazione cittadina sia alla riduzione dei flussi veicolari, a tutto beneficio della sicurezza, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente. Per farlo metteremo in campo le misure necessarie a raggiungere questi importanti obiettivi, tra le quali un leggero aumento tariffario per i soli parcheggi del centro storico”. Dal 7 gennaio, infatti, è prevista l’entrata in vigore della nuova tariffa che, da 50 centesimi passa a 1 euro l’ora.

Nulla cambia rispetto alle modalità di utilizzo: la prima mezz’ora rimane gratuita per tutti i cittadini che utilizzano il parcheggio per recarsi nell’area del centro storico e i residenti rimangono esentati dal pagamento del ticket. Il sabato e nei giorni festivi la sosta nel parcheggio è gratuita.

“Credo fosse necessario rivedere la tariffa del parcheggio, utilizzato in gran parte da non residenti – ha concluso il primo cittadino – anche perché da un confronto con i livelli tariffari applicati alla sosta in altre realtà, soprattutto ospedaliere, è emerso che questi ultimi risultano notevolmente superiori rispetto a quelli in vigore nel nostro comune. Questo piccolo aumento, insieme agli importi già messi a budget dall’Amministrazione, permetterà all’Ente di reperire quelle preziose risorse che ci consentiranno di lanciare una nuova navetta: una modalità di trasporto più sostenibile, rivolta soprattutto alle persone anziane. In un certo senso, è anche una misura redistributiva a favore dei quartieri e che contribuirà ad avvicinarli ulteriormente al centro”.

Redazione