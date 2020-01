TAVAZZANO. LITE TRA CAMIONISTI, GRAVE 47ENNE PRESO A SPRANGATE

(mi-lorenteggio.com) Tavazzano, 6 gennaio 2019 – Alle ore 17:48 di ieri sera, tra Sordio e Tavanazzano con Villaresco, in via Ettore Majorana, nel parcheggio della stazione Total è scoppiata una violenta rissa tra camionisti. Un ucarino di 47 anni,

A. R., è stato colpito a sprangate da un suo connazionale. All’arrivo dei soccorsi l’uomo è statoRinvenuto in coma, scalpato, con perdita di sostanza cerebrale. Pneumotorace, ipoteso.

Il pneumotorace è stato drenato sul posto e trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano, dopo esser stato intubato. Sul posto sono subito anche arrivati i Carabinieri, che hanno incominciato subito le indagini fermando un connazionale dell’uomo, che è stato fermato e portato in caserma per ricostruire tutto quanto avvenuto e il movente.

V. A.