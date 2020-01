BABY GANG, DE CORATO: ULTIMI EPISODI PREOCCUPANTI, BENE AZIONI REGIONE E RITORNO EDUCAZIONE CIVICA A SCUOLA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 gennaio 2020 – “Regione Lombardia ha posto in essere e

continuera’ a farlo varie iniziative e campagne per contrastare

il bullismo e la violenza giovanile. Abbiamo infatti stanziato

risorse destinate a Comuni e scuole per sostenere progetti

mirati che garantiscano la sicurezza dei nostri figli”. Parte

da questa considerazione l’assessore regionale alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato, per

commentare quelli che lui stesso definisce “gli ennesimi tristi

episodi, verificatisi a Milano e a Monza, con protagonisti

ragazzi coalizzati in baby gang”.

“Ritengo molto positiva – ha aggiunto – la legge con la quale il

passato Governo ha reintrodotto l’insegnamento dell’educazione

civica nelle scuole. Ma non basta, servono azioni e attivita’ in

grado di sollecitare le famiglie a tempestivi interventi per

evitare che l’azione dei figli degeneri in situazioni come

quelle avvenute in queste ultime ore”.