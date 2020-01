Bollate. Il Comune sul podio per presenze alla STRAWOMAN 2019

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 7 gennaio 2020 – Il Comune di Bollate si è classificato al terzo posto per numero di partecipanti alla Strawoman del 2 giugno 2019 contro la violenza sulle donne.Tanti uomini e donne bollatesi, infatti, hanno risposto all’appello dell’Assessorato alle Pari opportunità, partecipando alla corsa podistica non competitiva organizzata per dire NO alla violenza sulle donne.

Grazie a questa massiccia partecipazione, il Comune di Bollate, che ha patrocinato l’iniziativa, è stato premiato nei giorni scorsi con un trofeo dall’associazione organizzatrice della manifestazione – Italia Runners Sporting Club.

«Ringraziamo di cuore tutte le donne e gli uomini della nostra città che hanno partecipato all’iniziativa Strawoman 2019 – dice l’Assessore alle Pari Opportunità Lucia Rocca. Il riconoscimento ottenuto da Comune di Bollate è per tutti i cittadini che lottano, anche attraverso lo sport, contro la violenza sulle donne. Anche nel 2020 continueremo a farci promotori di qualsiasi iniziativa che vada in questa direzione e combatta la violenza di genere, in tutte le sue forme».

In foto l’Assessore Rocca con il premio.

Redazione