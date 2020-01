BUCHE, MORELLI (LEGA): “A MILANO STRADE COLABRODO, DEPONIAMO FIORI PER SENSIBILIZZARE SALA”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 7 gennaio 2020 – “Strade colabrodo nella bella Milano di Sala! Chissà se questo bel fiorellino farà venire alla mente del sindaco di tappare qualche buco?”

Così Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino, promuovendo un’iniziativa attraverso un post su Facebook. Nel video pubblicato sulla pagina Facebook Morelli depone un fiore per coprire una buca a Milano, allegando l’indirizzo mail al quale- come si evince dal post- numerosi milanesi stanno segnalando, attraverso foto e video, l’emergenza buche in città.

Redazione