IN’S Mercato apre a Buccinasco in via Romagna nel segno della sostenibilità

Donati al Comune alberi e nuove panchine grazie all’iniziativa #SpazioVerde

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 7 gennaio 2020 – IN’s Mercato, l’insegna italiana discount con sede a Venezia e presente a livello nazionale con più di 460 punti vendita, inaugura il giorno 8 gennaio 2020 il nuovo nato a Buccinasco, in via Romagna.

La nuova apertura è contraddistinta da un forte impegno dell’Azienda verso il territorio. In occasione dell’inaugurazione, infatti, saranno donati all’amministrazione comunale di Buccinasco alberi e nuove panchine che rinnoveranno l’area verde nei pressi del negozio. Questa iniziativa fa parte della campagna #SpazioVerde lanciata da IN’s per il 2020: un impegno concreto che vede l’Azienda protagonista di azioni a favore dell’ambiente e della comunità locale nelle nuove aperture previste per l’anno appena iniziato.

Da IN’s il risparmio è anche energetico

L’insegna è una realtà tutta made in Italy che ha fatto della sinergia fra qualità e risparmio un valore imprescindibile della propria offerta. Prodotti eccellenti e prezzi vantaggiosi si traducono in un approccio sostenibile non solo verso i clienti ma anche verso l’ambiente. Per questo tutte le nuove aperture presentano un format fortemente orientato al risparmio energetico. Per il punto vendita di Buccinasco – con più di 620 mq – l’Azienda ha scelto di utilizzare solo luci a led, sia all’interno che all’esterno, e delle speciali porte per i banchi refrigerati in grado di ridurre del 30% il consumo di energia elettrica. Inoltre, nel corso del 2020, IN’S introdurrà le nuove shopper completamente riciclabili fatte per l’80%, di plastica riciclata. Previste due versioni, una termica e una non termica, entrambe certificate Climate Line, quindi CO2 neutral, ECOL e Blue Angel. Questa novità si aggiunge a una gamma di shopper già orientata alla sostenibilità e composta da due shopper biodegradabili e un modello in cotone bio certificato Fairtrade, il marchio del commercio equo e solidale.

“Accogliamo con piacere l’apertura di un nuovo punto vendita a Buccinasco – dichiara il sindaco Rino Pruiti – che sostituirà l’attività precedente in modo da dare continuità e un nuovo slancio all’economia locale e al lavoro. Apprezziamo particolarmente la sensibilità ambientale dell’azienda con le sue scelte sostenibili per il negozio di Buccinasco. Donando gli alberi, inoltre, contribuirà ad arricchire il nostro patrimonio verde”.

Uno spazio pensato per i cittadini

Il nuovo punto vendita di Via Romagna nasce in un punto nevralgico e ben servito: situato in una zona residenziale, di rimpetto al Centro Sportivo Romano Banco, è raggiungibile attraverso la pista ciclabile e offre un ampio parcheggio con 70 posti auto. Sarà aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8:00 alle 20:00, la domenica dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30.

Redazione